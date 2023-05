Usa, processo a Trump per stupro, da oggi camera di consiglio

Il verdetto potrebbe arrivare a breve. Si aprirà oggi, infatti, la Camera di consiglio per la giuria del processo civile a New York in cui Donald Trump è accusato dalla scrittrice Jean Carroll di averla stuprata nei camerini di un grande magazzino nel 1996 e di averla diffamata per aver negato l'episodio dandole della bugiarda. Lunedì sera il dibattimento si è concluso con le arringhe dei rispettivi difensori. Joe Tacopina, l'avvocato del tycoon, ha sostenuto che la versione della donna non è credibile. Roberta Kaplan, l'avvocata della scrittrice, ha invece definito Trump un "bugiardo abituale" che ha "testimoniato contro se stesso", affermando che Carroll non era il suo "tipo", salvo confonderla poi con l'ex moglie Marla Maples, e rivelando come tratta le donne nel famigerato audio in cui si vanta di poter baciare e palpare le donne senza il loro consenso.