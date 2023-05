Ue, nuove sanzioni contro Russia e aziende cinesi che sostengono Putin

1/8 ©IPA/Fotogramma

L'undicesimo giro di sanzioni alla Russia può anche essere definito come il pacchetto che non c'è. Ma la Commissione Europea è al lavoro: ai rappresentanti permanenti dei 27 Stati membri ha consegnato un piano per arginare la circonvenzione delle sanzioni già adottate finora, che prevede anche la proposta di aggiungere alla lista nera una manciata di aziende cinesi ritenute colpevoli di fornire a Mosca tecnologia "a doppio uso" già vietata

Ue, possibili sanzioni cinesi che sostengono la Russia