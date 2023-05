Hasbulla, nano star del web e dei meme arrestato in Daghestan

Brutta disavventura per Hasbulla Magomedov, la star del web affetta da nanismo ipofisario protagonista di meme e video virali. Hasbulla, infatti, è stato arrestato in Daghestan, repubblica della Federazione russa, per violazioni del codice della strada. Secondo quanto riportato da diversi media internazionli, con i suoi amici aveva preso il controllo della strada per festeggiare l'addio al celibato di uno dei componenti del gruppo, finendo per bloccare il traffico.

Le scuse dopo essere stato rilasciato

Hasbulla non era alla guida, ma è stato comunque arrestato perché ha partecipato al siparietto che è stato filmato per i social. Una bravata che è costate cara e che ha portato anche due auto a scontrarsi, senza causare danni alle persone. Hasbulla è già in libertà, così come i suoi amici. Sui social si è scusato pubblicamente dopo essere stato rimesso in libertà: "Abbiamo esagerato. Non lo faremo più ragazzi. Ci dispiace veramente. Stavamo giocando e scherzando, ma voglio comunque rispondere. Comunque non ero io che guidavo".