Giornata mondiale Croce Rossa, come si diventa volontari in Italia

Oggi 8 maggio è la Giornata mondiale della Croce rossa . Già oggi tantissime città si tingono di rosso grazie alle divise di migliaia di volontari che fanno della "Cri" una grande organizzazione pronta ad affiancarci ogni giorno per prendersi cura di noi quando siamo più fragili. Tutto poggia sul senso di umanità che indirizza le coscienze verso la parte giusta. "Nato dall’intento di portare soccorso senza discriminazioni ai feriti sui campi di battaglia, il Movimento internazionale della Croce rossa e Mezzaluna rossa, a livello internazionale e nazionale, si adopera per prevenire e lenire in ogni circostanza le sofferenze degli uomini, per far rispettare la persona umana e proteggerne la vita e la salute; favorisce la comprensione reciproca, l’amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra tutti i popoli". Tradotto: ogni volontario deve vedere davanti a sé soltanto la persona, senza distinzione di nazionalità, razza, religione, classe od opinioni politiche. L’Associazione della Croce Rossa Italiana, organizzazione di volontariato, ha per scopo l’assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto. Associazione di alto rilievo, è posta sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica. La CRI fa parte del Movimento Internazionale della Croce Rossa. Nelle sue azioni a livello internazionale si coordina con il Comitato Internazionale della Croce Rossa, nei paesi in conflitto, e con la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa per gli altri interventi.

Il volontariato

Ogni giorno la Croce Rosse contribuisce a migliorare la vita delle comunità e delle persone in situazione di vulnerabilità analizzando e rispondendo ai loro bisogni attraverso la cultura della prevenzione, l’educazione e l’attenzione alla persona. L'obiettivo è prevenire e alleviare la sofferenza umana in maniera imparziale contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità. Cuore pulsante dell’Associazione, i volontari offrono il loro sostegno alle comunità e alle persone in stato di vulnerabilità con soluzioni concrete per rispondere in maniera efficace ai bisogni e utilizzano un approccio incentrato sulla cura della persona, l'educazione e la prevenzione.

Come si diventa volontari?

Per diventare volontario della Croce Rossa Italiana occorre lasciare i propri contatti alla sede più vicina. Lo si può fare telefonando oppure online. Sostenere la Croce Rossa vuol dire contribuire all'impegno quotidiano della più grande Organizzazione Umanitaria del Mondo. Esiste il volontariato temporaneo: in situazione di emergenza il tempo diventa una risorsa cruciale. I volontari temporanei sono la risposta nei casi di urgenza e imprevedibilità e operano a supporto dell'Associazione per un periodo circoscritto. E c'è il volontariato d'impresa: con il duplice obiettivo di avvicinare il mondo del profit a quello del non profit e sviluppare progetti e programmi di CSR (Corporate Social Responsability), la Croce Rossa offre la possibilità alle aziende di sostenere iniziative a favore delle persone in stato di vulnerabilità. Infine, la Croce Rossa investe sul Servizio Civile Universale offrendo ai giovani opportunità di crescita personale e professionale. Un importante percorso formativo per acquisire competenze e conoscere da vicino i Principi e i Valori dell'Associazione.