Israele, Ue cancella evento con leader estrema destra Ben Gvir

La rappresentanza dell'Unione europea ha annullato la cerimonia diplomatica prevista domani a Tel Aviv per la festa dell'Europa alla quale avrebbe dovuto partecipare il ministro della Sicurezza nazionale. Lui replica: "Vergogna" ascolta articolo Condividi

Il ricevimento diplomatico a Tel Aviv, organizzato in occasione della giornata dell'Europa, è stato cancellato dopo che era stata annunciata la presenza di Itamar Ben Gvir, controverso ministro per la Sicurezza nazionale del governo israeliano ed esponente dell'estrema destra. Dopo una riunione degli ambasciatori dei 27, la delegazione dell'Ue in Israele, premesso di "non vedere l'ora di celebrare la Giornata dell'Europa il 9 maggio, come ogni anno", ha annunciato: "Purtroppo, quest'anno abbiamo deciso di annullare il ricevimento diplomatico, poiché non vogliamo offrire una piattaforma a qualcuno le cui opinioni contraddicono i valori rappresentati dall'Europa".

Confermato l'evento culturale per il pubblico israeliano La delegazione non cita esplicitamente Ben Gvir, ma il riferimento è a lui, che, secondo la stampa dello Stato ebraico, avrebbe insistito per essere presente, al posto del ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen, impegnato in una visita in India. In ogni caso, ha fatto sapere su Twitter la delegazione, "l'evento culturale della Giornata dell'Europa per il pubblico israeliano sarà mantenuto per celebrare con i nostri amici e partner in Israele il rapporto bilaterale forte e costruttivo". leggi anche Cisgiordania, tre palestinesi uccisi negli scontri con Israele

L'ira di Ben Gvir: "Ue tappa poco diplomaticamente le bocche" Ben Gvir ha reagito alla decisione dell'annullamento definendo "una vergogna" la decisione dell'Unione europea, specificando che "l'Ue, che dice di rappresentare i valori della democrazia e del multiculturalismo, ora non diplomaticamente tappi la bocca". Il ministro della Sicurezza nazionale di Israele ha aggiunto che è "un onore e un privilegio per me rappresentare il governo israeliano, gli eroici soldati israeliani e il popolo di Israele in ogni sede. Gli amici sanno come esprimere le critiche e anche i veri amici sanno come prenderle". leggi anche Israele, virale foto del prof in aula col bimbo di allieva in braccio