Cisgiordania, tre palestinesi uccisi negli scontri con Israele

L'esercito israeliano ha confermato l'uccisione di tre miliziani palestinesi durante un'operazione a Nablus in Cisgiordania. Si tratta di due sospetti, Hasan Katnani e Maad Masri, presunti esponenti di Hamas accusati di aver ucciso una donna e le sue due figlie in un attentato compiuto il mese scorso in Cisgiordania. Il terzo uomo, identificato come Ibrahim Hura, aveva offerto ai due terroristi un rifugio per nascondersi. L'esercito ha reso noto di aver effettuato l'operazione in collaborazione con lo Shin Bet e la polizia israeliana dopo "un significativo sforzo a livello operativo e di intelligence". Il ministero della Salute palestinese ha confermato su Facebook la morte delle tre persone colpite da arma da fuoco negli scontri.