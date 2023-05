Usa, sparatoria in un centro commerciale in Texas: 10 feriti

Mondo

Un 72enne asiatico ha sparato a una festa per il Capodanno cinese in una discoteca della California uccidendo 5 uomini e 5 donne tra i 50 e i 60 anni. Altri dieci i feriti. Braccato dalla polizia, l'uomo si è poi suicidato. Biden parla di 'attacco insensato' e chiede bandiere a mezz'asta in tutti gli edifici pubblici Usa