Tra le strade di Londra, nel giorno dell'incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla, non mancano manifestazioni di protesta. Dalla mattina sono scesi in piazza alcuni membri del gruppo antimonarchico britannico Republic: diverse persone sono state arrestate, tra cui il leader Graham Smith. In manette anche alcuni esponenti del gruppo ambientalista Just Stop Oil. Scotland Yard aveva parlato per oggi di "bassa tolleranza" nei confronti delle proteste

Non solo fan festosi e curiosi. Tra le strade di Londra, nel giorno dell’incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla, non mancano manifestazioni di protesta. In particolare, dalla mattina sono scesi in piazza alcuni membri del gruppo antimonarchico britannico Republic. Diverse persone sono state arrestate, tra cui il leader Graham Smith. Republic aveva deciso di manifestare nel centro di Londra nonostante l'avvertimento dato nei giorni scorsi da Scotland Yard riguardo a una "bassa tolleranza" nei confronti delle proteste contro l'incoronazione. In manette anche alcuni esponenti del gruppo ambientalista Just Stop Oil (INCORONAZIONE CARLO: IL LIVEBLOG - LE FOTO - GLI OSPITI).

Arrestato il leader del gruppo antimonarchico britannico Republic Graham Smith, leader del gruppo antimonarchico britannico Republic, è stato quindi arrestato nel centro di Londra, dove aveva inscenato una protesta lungo il tragitto della processione per l'incoronazione di Carlo III. Con lui sono stati arrestati altri manifestanti, che si sono presentati in tuta gialla con un bandierone giallo con la scritta "Not My King" (“Non il mio re”). Scotland Yard ha confermato l’arresto di una decina di persone di Republic e ha parlato di "una significativa operazione di polizia" in corso. I fermati sono accusati di disordini e disturbo della quiete pubblica. Anche il gruppo ambientalista Just Stop Oil ha dichiarato che una ventina dei suoi attivisti sono finiti in manette lungo il percorso della processione reale. vedi anche Carlo e Camilla arrivano in carrozza all'abbazia di Westminster. Video

Le proteste Gli attivisti anti-monarchici britannici del gruppo Republic hanno iniziato a manifestare a Londra in mattinata, non lontano dall'Abbazia di Westminster. Le proteste sono state confermate malgrado gli avvertimenti dell’Home Office, il ministero dell'Interno britannico, che aveva avvertito i manifestanti dei poteri rafforzati concessi alla polizia per reprimere dimostrazioni nella giornata di oggi. "Repubblic non si fa intimidire e protesterà a Trafalgar Square e lungo il percorso della processione per l'incoronazione sabato", aveva scritto il gruppo militante in una dichiarazione del leader Graham Smith, citato dal Guardian. "È indicativo che Carlo, che non ha avuto problemi a denunciare diversi problemi, abbia invece scelto di non difendere i diritti democratici quando questi vengono minacciati nel suo nome. Forse è meglio che chiarisca se crede nel diritto a protestare", aveva aggiunto il leader di Republic, poi arrestato. vedi anche Kate, William e i figli all'incoronazione di Re Carlo III. FOTO