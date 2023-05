Guerra Ucraina, nella notte a Kiev attacco russo più intenso del 2023

L'attacco con i droni al Cremlino

L'attacco segue l'esplosione - la notte scorsa, secondo il servizio stampa di Putin - di un drone sulla cupola del Cremlino. Nelle immagini circolate su Telegram, un oggetto bianco precipita verso la cupola e poi esplode. Il video è accompagnato dalla didascalia 'Moment udara', il momento dell'attacco. Frammenti del drone sarebbero stati trovati nel palazzo. I piani alti di Mosca non sembrano avere dubbi: si è trattato di un attentato ucraino. Ma Kiev ha subito smentito qualsiasi coinvolgimento. Intanto si fa strada anche l'ipotesi di un’operazione “sotto falsa bandiera”, cioè commessa dagli stessi servizi di Putin per scopi politici. "Non c'è ancora alcuna indicazione" che l'Ucraina sia dietro un presunto attacco di droni al Cremlino, ha detto intanto il senatore Mark Warner, presidente della Commissione Intelligence del Senato statunitense, come riporta la Cnn.