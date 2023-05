Trump nega di aver stuprato la scrittrice: è ridicolo

Mondo

L’ex presidente è uscito dalla Trump Tower salutando i suoi sostenitori con il pugno chiuso in segno di lotta. Poi è arrivato nel tribunale di Manhattan. In aula senza manette dopo le formalità dell'arresto. Al banco degli imputati gli sono stati letti i 34 capi d’accusa e lui si è dichiarato “non colpevole”. Infine è uscito da una porta sul retro

Al tribunale di Manhattan, a New York, è stata l’attesa giornata dell'udienza di incriminazione per Donald Trump. Il giudice Juan Merchan ha letto all’ex presidente i 34 capi d'accusa legati al caso Stormy Daniels, ma non solo. Prima di arrivare in tribunale, all’uscita dalla Trump Tower, il tycoon ha salutato con la mano i suoi sostenitori e poi ha alzato il pugno in segno di lotta