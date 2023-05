Usa, famiglia sterminata in Texas: arrestato il responsabile

Il principale sospettato della sparatoria in Texas che venerdì scorso ha ucciso cinque honduregni, Francisco Oropeza, è stato arrestato dalle autorità della città texana di Cut and Shoot. L'uomo un cittadino messicano di 38 anni è stato accusato di omicidio di primo grado e si trova già in carcere. Per la sua cattura era prevista una ricompensa di 100.000 dollari.

Venerdì sera stava sparando con il suo fucile semiautomatico nel giardino della sua casa di Cleveland, quando uno dei suoi vicini lo ha avvicinato chiedendogli di smettere di fare rumore perchè era molto tardi e la famiglia non riusciva a dormire. L'uomo ha risposto facendo irruzione nell'abitazione dei vicini per sparare loro al collo e alla testa, come se si trattasse di una "esecuzione". All'interno della casa c'erano 10 persone e cinque sono state uccise. Secondo le autorità statunitensi, Oropesa era stato espulso in Messico almeno quattro volte dal 2009.