Ucraina, cardinale Parolin: "Missione di pace del Vaticano ci sarà"

Il cardinale segretario di Stato vaticano commenta le rivelazioni sulla missione di pace della Santa Sede per avvicinare Russia e Ucraina: "Mi sorprende che Kiev e Mosca abbiano detto di non esserne a conoscenza. Che posso aggiungere oltre a quello che ha detto papa Francesco? Ecco, lui ha detto che è in corso, che ci sarà la missione, che sarà annunciata nel momento in cui sarà pubblica"

Parolin: missione verrà annunciata quando sarà pubblica

Parolin ha sottolineato: "Mi sorprende che Kiev e Mosca abbiano detto di non esserne a conoscenza. Che posso aggiungere oltre a quello che ha detto papa Francesco? Ecco, lui ha detto che è in corso, che ci sarà la missione che sarà annunciata nel momento in cui sarà pubblica". E alla domanda se la missione è in corso o se ci sarà, ha precisato: "ci sarà". Secondo il segretario di Stato vaticano, comunque, alla missione non è collegata la presenza del metropolita Antonij di Volokolamsk, presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca, questa mattina al 'baciamano' del Papa all'udienza generale. Un momento comunque importante nelle relazioni tra la Santa Sede e il Patriarcato moscovita, anche in vista di quell'incontro col patriarca Kirill, per ora sospeso, ma che il Papa ha ribadito che "si dovrà fare".