Mosca, treno a Bryansk deragliato per un ordigno esplosivo

Le ferrovie russe hanno rilasciato una dichiarazione affermando che il treno è deragliato a causa "dell'intervento di persone non autorizzate nel lavoro del trasporto ferroviario"

Il treno merci nella regione russa di Bryansk, al confine con l'Ucraina, è deragliato dopo che un "ordigno esplosivo" è esploso sui binari per il secondo giorno consecutivo. Lo ha dichiarato martedì il governatore locale Alexander Bogomaz. "Un ordigno esplosivo non identificato è esploso vicino alla stazione di Snejetskaya", ha detto Bogomaz, un giorno dopo un deragliamento simile nella stessa regione. "L'incidente ha provocato il deragliamento di una locomotiva e di diversi vagoni", ha concluso il governatore di Bryansk (GUERRA IN UCRAINA, LIVEBLOG - SPECIALE).