All'asta a Los Angeles tre abiti iconici di Lady Diana

Icona di stile

Secondo gli organizzatori dell'asta uno degli abiti di Lady Diana, un modello in rosso indossato durante la prima del film Hot Shots! nel 1991 è stimato fino a 400mila dollari. In quell'occasione la principessa era in compagnia dell'allora presidente ungherese Arpad Goncz e della moglie Szusza. Sotto il martello finiranno anche due abiti disegnati dalla stilista inglese Catherine Walker, una delle preferite di Lady D. Si tratta di un abito da sera nero e verde indossato ad una cena di gala al Royal York Hotel a Toronto in Canada nel 1986 e di un modello da cocktail in bianco e nero indossato durante un evento privato. Sono stimati rispettivamente fino a 200mila e 80mila dollari.