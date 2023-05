Calcutta, sfratto dalla casa paterna per il Nobel indiano Amartya Sen

Mondo

Premi Nobel 2022, chi ha vinto e perché. FOTO

In attesa dell'assegnazione del riconoscimento per l'Economia, ecco l'elenco di tutti i premiati tra Oslo e Stoccolma. Dalle organizzazioni russe e ucraine per i diritti umani alla scrittrice francese Annie Ernaux, passando per il biologo svedese Svante Pääbo. Le motivazioni alla base delle scelte per l'edizione di quest'anno

In una cerimonia divisa tra Svezia e Norvegia, sono stai assegnati i premi Nobel per l'edizione 2022. Il riconoscimento per la Pace è stato conferito al dissidente bielorusso Ales Bialiatski (al momento in carcere) e a due entità: l'organizzazione per i diritti umani russa Memorial e l'associazione per i diritti umani ucraina Center for Civil Liberties

Una scelta che ha una valenza di ferma condanna della guerra in Ucraina. “Il Premio Nobel per la pace non è contro Vladimir Putin, ma in favore del rispetto dei diritti civili”, ha, tuttavia, spiegato il Comitato norvegese