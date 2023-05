Incoronazione Carlo in UK, ecco quali sono i poteri del re

Il re ha una serie di ruoli parlamentari ufficiali tra i quali la nomina del governo. Il leader del partito che vince le elezioni generali viene chiamato a Buckingham Palace, e invitato a formare un governo. Il re inizia l'anno parlamentare con la cerimonia di apertura dello stato, dove espone i piani del governo, in un discorso (il "discorso della Corona") pronunciato, dal trono, alla Camera dei Lord . Inoltre, tra le mansioni, c’è l’assenso reale: quando un atto legislativo viene approvato dal Parlamento, deve essere formalmente approvato dal re per diventare legge. L'ultima volta che il Royal Assent fu rifiutato fu nel 1708.

Il primo ministro incontra normalmente il re il mercoledì a Buckingham Palace , per tenerlo informato sulle questioni di governo. Questi incontri sono completamente privati ​​e non esiste alcuna registrazione ufficiale di ciò che viene detto. La regina Elisabetta , nei suoi settant'anni di regno, ha visto sfilare davanti a sé 15 premier. Tra questi, è passato alla storia il legame tra la sovrana e Winston Churchill.

Capi di Stato

Il re ospita anche capi di stato in visita e incontra regolarmente ambasciatori stranieri e alti commissari con sede nel Regno Unito. Per la sua prima visita di stato, Charles visitò la Germania, dove divenne il primo monarca britannico a rivolgersi al parlamento tedesco. Il re è anche capo del Commonwealth, un'associazione di 56 paesi indipendenti che comprende 2,5 miliardi di persone - e capo di stato per 14 di questi, noti come regni del Commonwealth.

Il ruolo di Camilla

Camilla, la regina consorte, sostiene il re nello svolgimento del suo lavoro e assume i propri impegni pubblici per conto dei 90 enti di beneficenza. Molti di questi si concentrano sulla salute e sul benessere e lavorano con persone che sono state violentate o aggredite.