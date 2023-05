Commercio illegale nel dark web, 288 arresti in nove Paesi

Sono in totale 288 le persone arrestate e 51 i milioni di euro in contanti e valuta virtuale sequestrati in un'operazione internazionale contro il commercio illegale nel dark web coordinata dall'Europol in nove Paesi europei ed extraeuropei. Durante l'operazione è stata sequestrata la piattaforma illegale del dark web "Monopoly Market" e sono stati bloccati 288 individui accusati di essere coinvolti nell'acquisto o nella vendita di droga.