Droga, consumo nella primavera 2022 ritorna ai livelli pre Covid

Durante la pandemia si è verificato una evidente flessione del consumo di droga in Italia e non solo, ma secondo i dati dello studio Score che analizza le tracce di stupefacenti all'interno delle acque nere in tutta Europa, l'utlizzo di droga nel nostro Paese, leggendo i dati della primavera 2022, sta tornando alto come prima della pandemia.

I dati

L'analisi, che prende in considerazione solamente Milano e Bolzano in Italia, ma che include altre 110 città in Europa, attesta che le droghe più utilizzate, almeno nella primavera del 2022, sono cannabis e cocaina. In Alto Adige e in Tirolo è elevato il consumo di cocaina, mentre rispetto alla cannabis, le due città, nella classifica dominata da Amsterdam, sono nella media europea. Bolzano e Milano invece gli ultimi posti invece per il consumo di mdma, metanfetamine e amfetamine. Non solo sostanze stupefacenti, i dati emersi evidenziano anche un aumento importante di consumo di alcol nei cittadini europei dopo il lockdown.