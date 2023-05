Francia, il romanzo erotico del ministro delle Finanze Bruno Le Maire

Eliseo a luci rosse e i ministri continuano a mettere in difficoltà Macron. Dopo la ministra Marlène Schiappa apparsa sulla copertina di Playboy, nuovo caso mediatico nella comunicazione del governo francese, con il romanzo con pagine a sfondo erotico del ministro dell'Economia, Bruno Le Maire. Già protagonista di valanghe di post ironici sui social, il nuovo romanzo di Le Maire chiama di nuovo in ballo il governo e la gestione della comunicazione in un momento di gravi tensioni sociali nel paese. "Fuga americana", l'ultimo romanzo del responsabile di Economia e Finanze, uscito la settimana scorsa in libreria, vede al centro la figura del grande pianista Vladimir Horowitz attraverso due fratelli, Franz e Oskar Wertheimer, che vanno ad uno dei suoi concerti a Cuba. Durante il viaggio, racconta il libro, uno dei protagonisti descrive i particolari di una fortissima eccitazione sessuale in termini molto espliciti. La rete non poteva non accorgersi subito dei passaggi erotici particolarmente espliciti, contenuti nelle 471 pagine edite da Gallimard, facendoli diventare virali.