Guerra in Sudan, l'Onu: 450 civili uccisi e 4mila feriti

Durante il Consiglio di sicurezza, il segretario generale Antonio Guterres ha ribadito che il conflitto "non deve essere risolto sul campo di battaglia". Le Nazioni Unite hanno "riconfigurato la loro presenza" nel Paese per "proteggere il personale e le loro famiglie durante la permanenza, pur continuando a sostenere il popolo sudanese". Si lavora per il mantenimento dell'attuale tregua di 72 ore

È ancora critica la situazione in Sudan dove "più di 450 persone sono state uccise e oltre 4 mila ferite. Almeno 20 ospedali sono stati costretti a chiudere a causa di danni, uso militare o mancanza di risorse", come riferito al Consiglio di Sicurezza dall'assistente segretario generale Onu per gli Affari Umanitari, Joyce Msuya (LEGGI LE NEWS DI OGGI SULLA GUERRA IN SUDAN). Nel Paese, anche prima dello scoppio del conflitto, "i bisogni umanitari erano a livelli record: 15,8 milioni di persone avevano bisogno di aiuti umanitari, 4 milioni di bambini e donne in gravidanza e in allattamento erano malnutriti, 3,7 milioni di persone erano sfollati interni".