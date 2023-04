Usa, incidente sul volo American Airlines: panico per motore in fiamme

Attimi di paura per i passeggeri a bordo di un Boeing 737 dell'American Airlines. Il volo, decollato dall'aeroporto di Columbus, in Ohio, e diretto a Phoenix è stato costretto a tornare indietro effettuando un atterraggio d'emergenza dopo che il motore ha preso fuoco. Fortunatamente, nessun passeggero è rimasto ferito.

Probabile impatto con un uccello all'origine del rogo

La Federal Aviation Administration sta investigando l'accaduto per far luce sulle cause dell'incidente, molto probabilmente causato da un "bird strike", ovvero dall'impatto con uno o più uccelli. Il video, che mostra il motore in fiamme, è stato diffuso sui social media ed è diventato subito virale, con la compagnia aerea che ha ipotizzato un “guasto tecnico”.