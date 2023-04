Ragazzo down viene fatto scendere dall'aereo dopo un malore

Tutto è iniziato il 5 marzo, quando di ritorno dalle vacanze in Cambogia e in Thailandia, imbarcatosi con la famiglia a Phuket su un aereo della Qatar Airways, destinazione prima Doha e poi Roma, Leonardo Lotti, 31 anni di Piombino, affetto dalla sindrome di down è stato costretto a scendere subito dall’aereo insieme ai genitori e ad un compagno di viaggio. Il motivo: prima del decollo il ragazzo si è sentito male, ha avuto un attacco di vomito. E da quel momento è iniziata l’odissea del portatore di handicap, raccontata oggi dal Corriere fiorentino. La sua famiglia ha deciso di sporgere denuncia alla compagnia aerea del Qatar.

I genitori di Leonardo: “Non vogliamo pietismo, ma giustizia”

La famiglia Lotti una volta scesa a terra, si mette a cercare un albergo. Ha una solo preoccupazione: trovare al più presto un nuovo volo. Leonardo, cardiopatico e fragile, non si dà pace per quello che è successo. “ E’ tutta colpa mia” si mette a ripetere, racconta Fabrizio. Dopo quattro giorni passati nell'hotel vicino all'aeroporto, ricorda ancora il padre, il 31enne sul volo di ritorno è visibilmente sotto choc. La mattina dopo il malore il 31enne viene portato in una clinica a Phuket dove i medici certificano che il ragazzo non ha nulla di serio e che può volare tranquillamente. “ Se non aveva il Covid, perché è stato scaraventato a terra? Perché affetto dalla sindrome di Down? Non ci voglio credere” si lamenta il papà di Leonardo. I genitori del ragazzo con la sindrome di Down hanno messo tutto in mano all’avvocatessa Cristina Pozzi di Forlì che ha denunciato la compagnia aerea del Qatar e ha inoltrato una segnalazione all’Enac, l’ente che vigila nel settore dell’aviazione civile. “Non vogliamo pietismo, ma giustizia. Noi siamo orgogliosi di nostro figlio” affermano i genitori di Leonardo.