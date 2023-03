Disabilità, CoorDown: “Non ci sono scuse per non essere inclusivi”

Fuga: “Non ci sono scuse accettabili per non essere inclusivi”

CoorDown lancia la campagna #WDSD23 per l'inclusività su TikTok

“Ci siamo resi conto che si trattava di scuse ridicole e assurde, che potevano essere usate per denunciare questo velo di ipocrisia. In questo mondo sempre più attento all'inclusività e al politcally correct c'è anche chi tira fuori queste scuse – ha proseguito la vicepresidente dell'associazione – ma non ci sono scuse accettabili per non essere inclusivi. Il tema di quest'anno è 'con noi, non al nostro posto' per questo abbiamo detto no a testimonial per far parlare direttamente le persone con sindrome di Down. In tanti hanno fatto sentire la propria voce”, ha poi concluso Fuga ricordando che proprio oggi la presidente di CoorDown ha incontrato il ministro per le disabilità, Erika Stefani.