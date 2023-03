TRI21, la birra solidale prodotta da 11 ragazzi con sindrome di Down

Undici ragazzi con la sindrome di Down diventano maestri birrai. Accade a Cinisi, in Sicilia. Un percorso di formazione ben strutturato e volto all’inserimento nel mondo del lavoro. Dalla teoria alla pratica, con l’acquisizione di tecniche artigianali, nel birrificio Bruno Ribadi. Questo è il progetto per produrre TRI21, la Birra Solidale.

TRI21, una birra speciale

450 bottiglie realizzate da 11 ragazzi down. 150 per ogni diversa tipologia di birra. “E’ stata un’esperienza meravigliosa” dichiara Giuseppe Biundo, Ceo dell’azienda Bruno Ribadi che racconta com’è andata: “Questi ragazzi non hanno solo appreso le tecniche e lavorato con costanza, ma hanno trasmesso vera passione e amore nei confronti del progetto”. Le ragazze e i ragazzi protagonisti dell’importante iniziativa dal valore etico-sociale fanno parte dell’associazione sportiva dilettantistica “SporT21 Sicilia” ( la T maiuscola sta per Trisomia 21, la Sindrome di Down) di Palermo guidata da Giampiero Gliubizzi e dell’Associazione Italiana Persone Down di Termini Imerese presieduta da Ignazio Cusimano.