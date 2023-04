Giordania, morto un turista italiano a Petra

Cosa sappiamo

L'uomo si trovava da solo in viaggio nel Paese. Subito dopo la caduta, il 30enne è stato raggiunto dai soccorsi e portato in ospedale. I medici tuttavia non hanno potuto fare altro che riscontrarne il decesso a causa delle ferite riportate. La polizia ha aperto un'indagine ed è stata disposta l'autopsia. La famiglia è stata informata ed è in contatto con l'ambasciata italiana ad Amman.