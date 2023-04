North Carolina, spari a bimba per pallone in cortile: fermato uomo

Una reazione insensata e spropositata consentita da una legge che si chiama “stand-your-ground” ovvero “difendi il tuo territorio”: una norma che consente ad una persona armata di uccidere un presunto aggressore solo in base alla mera percezione di pericolo per la sua incolumità

“Vi uccido tutti” aveva urlato, furioso, imboccando un fucile contro una coppia e la loro bimba di sei anni, rea di aver lanciato un pallone nel giardino sbagliato. Un giovane afroamericano si è consegnato alla polizia per aver sparato ferendo di striscio la piccola e gravemente il suo papà. L’uomo, che è accusato di tentato omicidio e aggressione armata, comparirà in tribunale nelle prossime ore.

Grave il papà della bimba

Dopo l'uccisione di una ventenne nello Stato di New York e il ferimento di un sedicenne in Missouri, una bambina è stata colpita assieme al padre a Charlotte, in North Carolina. La famiglia stava giocando quando la loro palla da basket è rotolata, per sbaglio, nella proprietà di Robert Louis Singletary, 24 anni. Imboccato un fucile l’uomo ha cominciato a sparare fino a quando non ha esaurito tutti i proiettili ed è poi scappato. La bambina è stata dimessa con alcuni punti di sutura sulla guancia, mentre il padre resta ricoverato. Le sue condizioni vengono definite gravi. Secondo il racconto di un testimone, Singletary era stato visto più volte strigliare contro i bambini che giocavano nelle vicinanze. "Non ci saremmo mai aspettati che qualcuno avrebbe tirato fuori una pistola con tutti quei ragazzini. Voglio dire, è qualcosa folle", ha aggiunto.