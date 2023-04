Texas, uomo spara a due cheerleaders entrate nella macchina sbagliata

In Texas un uomo ha aperto il fuoco contro due cheerleader Heather Roth e Payton Washington, dopo che una di loro era salita per errore nel veicolo sbagliato. I funzionari del dipartimento di polizia di Elgin hanno rilasciato una dichiarazione in cui confermano di aver arrestato Tello Rodriguez Jr., 25 anni con l’accusa di condotta mortale, un crimine di terzo grado. Roth è stata curata sul posto, mentre Washington è stata portata in elicottero in ospedale ed è in condizioni critiche.

Il racconto di una delle due vittime

Heather Roth, cheerleader della Woodlands Elite Cheer Co, ha raccontato su Instagram Live i dettagli della sparatoria. Dopo che lei e Payton avevano finito gli allenamenti – era passata da poco la mezzanotte – sono andate nel parcheggio dell'Elgin HEB dove avevano lasciato le loro auto prese a noleggio. Roth ha detto di essere scesa dall'auto della sua amica e di aver aperto la portiera di un'auto che pensava fosse la sua, ma c’era un uomo sul sedile del passeggero. Ha detto di essere scesa di corsa dall'auto per risalire sul veicolo della sua amica. L'uomo si è avvicinato alla loro auto e la ragazza ha abbassato il finestrino per scusarsi, ma l'uomo ha iniziato a sparare, ha detto in seguito.