Usa 2024, Washington Post: martedì Biden annuncerà candidatura

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden , ha intenzione di annunciare la sua candidatura per la rielezione nel 2024 martedì 25 april e. Questo secondo il Washington Post, che cita tre persone a conoscenza dei suoi piani. Il formato scelto per l'annuncio sarebbe un video e la sua pubblicazione coinciderebbe con la data nella quale il Presidente ha annunciato la sua candidatura vincente per le elezioni presidenziali del 2020.

Il possibile annuncio

Sebbene Biden non abbia fatto un annuncio ufficiale, da mesi lascia intendere che si candiderà alle elezioni del 2024. Di fronte a lui potrebbe esserci Donald Trump (già presidente degli Stati Uniti nel quadriennio 2017-2021), che al contrario ha già annunciato la sua intenzione di cercare la nomination repubblicana per competere nelle elezioni, che sarebbero una ripetizione della competizione elettorale del 2020, vinta da Biden appunto. Tuttavia, ci sono altri politici conservatori che hanno accennato all'intenzione di correre per la nomination repubblicana, come il governatore della Florida, Ron DeSantis, o l'ex vicepresidente con Trump, Mike Pence. Però, al momento, nessuno dei due ha fatto il passo. Chi ha annunciato ufficialmente la propria candidatura è l'ex governatrice della Carolina del Sud Nikki Haley, che è stata ambasciatrice all'Onu durante la presidenza Trump, la prima candidata conservatrice di rilievo a rivelare la propria intenzione di affrontare il controverso ex presidente.