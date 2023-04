Ucraina, bagliore in cielo Kiev, "caduto satellite" ma Nasa smentisce

Secondo il capo dell'amministrazione militare della capitale ucraina, Serhiy Popko, l'allarme aereo risuonato nella capitale e legato ad uno strano bagliore avvistato su Kiev era dovuto alla "caduta di un satellite spaziale della Nasa". Ma l’agenzia spaziale americana ha fatto chiarezza: non si tratta di Rhessi, satellite orami “defunto” e atteso sulla Terra proprio in queste ore

La smentita

Ma in realtà, non è stato così, come riferito all'agenzia di stampa Afp da un portavoce dell'agenzia spaziale statunitense. "Il rientro non è ancora avvenuto: Rhessi è ancora in orbita”, è stato sottolineato, proprio facendo riferimento al satellite in questione. “La Nasa e il dipartimento della Difesa continuano a monitorare Rhessi, ma nessun altro satellite della Nasa è rientrato nell'atmosfera oggi", ha spiegato la fonte.

La segnalazione della Nasa

Nelle ore precedenti alla segnalazione della caduta di un satellite su Kiev, infatti, proprio la Nasa aveva segnalato la possibilità che il suo satellite ormai “defunto”, Rhessi, in viaggio nello spazio per oltre 20 anni registrando oltre 100.000 eventi solari, potesse precipitare sulla Terra durante la notte tra mercoledì e giovedì, senza però poter fornire una localizzazione geografica specifica. L'agenzia spaziale americana aveva anche affermato che la maggior parte del satellite sarebbe andata distrutta nel suo viaggio di ritorno nell'atmosfera, segnalando anche che "alcune componenti" avrebbero potuto resistere all'impatto.