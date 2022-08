I satelliti spia nello spazio: quanti sono e quali sono i rischi

Su 4.550 satelliti che orbitano intorno alla Terra, 2.900 sono americani. Di questi, 150 sono militari. Russia e Cina possono contare rispettivamente su 125 e 129 satelliti militari, cifre raddoppiate in pochi anni. Il confine tra quelli civili e militari, spiega l'ingegnere Nasa Pat Norris, è però labile: "Ogni Paese in grado di lanciare satelliti è in grado anche di distruggerli lanciando un oggetto che li colpisca. Se alcuni Paesi mettessero armi nello spazio, ciò potrebbe dare il via a un'escalation"