Birkenau, foto e sorrisi su binari del campo di concentramento nazista

Fa indignare lo scatto postato sui social da una producer britannica, che ritrae alcuni giovani in pose decisamente inadeguate alle porte di uno dei luoghi dell'orrore nazista. L'Auschwitz Memorial: "I visitatori si ricordino del luogo in cui si trovano"

Hanno fatto il giro del web le disturbanti immagini, in arrivo dal campo di concentramento di Birkenau, che ritraggono giovani intenti a immortalarsi in pose sorridenti davanti a un luogo simbolo dell'orrore nazista. Lo scatto è stato postato sui social da Maria Murphy, producer della britannica GB News, accompagnato da un'eloquente didascalia: "Una delle esperienze più strazianti della mia vita, purtroppo non sembrava che tutti lo trovassero così toccante".