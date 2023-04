Taiwan, Cina: massima allerta dopo transito di una nave Usa

Il cacciatorpediniere americano Uss Milius ha effettuato, nelle scorse ore, "un transito di routine nello Stretto di Taiwan in acque in cui si applicano le libertà di navigazione e il sorvolo in alto mare in conformità con il diritto internazionale", proprio pochi giorni dopo che la Cina ha terminato le proprie esercitazioni di guerra intorno all'isola. In particolare, la nave, come comunicato dalla Settima Flotta americana, ha attraversato il corridoio nello Stretto "che si trova oltre il mare territoriale di qualsiasi Stato costiero". L'operazione, è stato spiegato, rappresenta “l'impegno degli Usa per un Indo-Pacifico libero e aperto".