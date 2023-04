Uk, cane ricoverato per astinenza da alcol

L'animale è rimasto sedato per quattro settimane , ora sta bene. Il padrone era sicuramente un forte bevitore, dichiarano i responsabili del canile

George è morto, Coco è vivo e dopo cure intensive sta bene. Questa è la storia “vera” di due cani con chiari sintomi di dipendenza da alcol . A diagnosticarlo è stato il personale di un rifugio per animali nel Devon, in Inghilterra. I due amici a quattro zampe infatti sono stati accolti dal Woodside Animal Welfare Trust, a Plympton, dopo la morte del loro padrone che, molto probabilmente, beveva molto.

Le cure

Subito dopo essere arrivati al rifugio, i cani hanno iniziato a mostrare segni di astinenza da alcol. Molto probabilmente il loro padrone era un forte bevitore, secondo i responsabili del canile che si sono trovati per la prima volta a diagnosticare un caso di malessere “anomalo”. Uno dei due cani è morto, mentre l’altro è sopravvissuto. Si tratta di un incrocio di labrador, di due anni, che ha richiesto cure intensive. Il veterinario del canile lo ha dovuto tenere sedato per quattro settimane. Ora sta bene, si è ripreso completamente. “Coco è stato monitorando a fondo, con controlli ogni ora, durante il suo recupero” dichiara alla Bbc Kirstin Stone che lavora al rifugio per animali.