Ue: "Musk può dire la sua sulla politica ma non favorire i candidati"

La Commissione Europea ospiterà una tavola rotonda il 24 gennaio per discutere i rischi in occasione delle imminenti elezioni. A preoccupare ci sono anche i favoritismi che le piattaforme digital possono in qualche modo concedere ai candidati. "Quando hai una piattaforma, devi assicurarti che la piattaforma operi entro i limiti legali e che non venga utilizzata in modo improprio” afferma il portavoce della Commissione in riferimento a Musk

“Elon Musk può esprimere i suoi punti di vista sulla politica europea, è un suo diritto nel quadro della libertà di parola”. Lo ha detto un portavoce della Commissione Europea rispondendo ad una domanda sulle affermazioni del capo di Tesla, in materia di politica interna di diversi Paesi dell'Ue. In particolare, il dibattito si sofferma sulla diretta streaming in programma su X, in cui Musk ospiterà la leader dell'Afd Alice Weidel. La Commissione ha precisato che nulla vieta ad Elon Musk, nel quadro del Digital Service Act, di esprimere la sua opinione in materia politica, ma si provvederà a monitorare gli algoritmi, verificando se questi spingano la sua opinione in modo preferenziale.

Le elezioni in Germania

La Commissione ospiterà una tavola rotonda il 24 gennaio, prima delle elezioni tedesche, per discutere i rischi che incombono su queste elezioni. All’incontro presiederanno il coordinatore dei servizi digitali tedeschi, due organizzazioni della società civile e grandi piattaforme digitali tra cui X. “Al centro del nostro Digital Services Act c’è la libertà di espressione e al signor Musk è consentito esprimere le sue opinioni personali e politiche nell'Ue. Per quel che riguarda il Digital Services Act, quando hai una piattaforma, devi assicurarti che la piattaforma operi entro i limiti legali e che la piattaforma non venga utilizzata in modo improprio” continua il portavoce della Commissione “Il Dsa non censura alcun tipo di contenuto, sei libero di esprimere le tue opinioni, ma ci sono alcuni limiti a questo, e specialmente quando la piattaforma viene utilizzata in modo improprio in tale contesto”, ha spiegato.