Florida, risparmia per curare la figlia, poi vince 2 mln a lotteria

Storia a lieto fine in Florida, dove una madre che aveva risparmiato tutta la sua vita per pagare alla figlia le cure per il cancro ha vinto 2 milioni di dollari con un Gratta e Vinci. Lo riporta la Cnn. Geraldine Gimblet, di Lakeland, ha vinto il premio grazie a un biglietto da 10 dollari comprato dal suo benzinaio che ora riceverà 2.000 dollari di commissione. "Il giorno prima che mia madre acquistasse questo biglietto, mi hanno dimessa dall'ospedale dopo aver completato il mio ultimo trattamento per il cancro al seno", ha raccontato la figlia della signora. "Mia madre ha usato tutti i suo risparmi di una vita per prendersi cura di me. Sono così felice per lei!".