"Voglio esprimere tutta la mia solidarietà al premier Kishida, vittima di un atto intimidatorio durante un comizio. Sono felice di sapere che sta bene": così Antonio Tajani. In un post su Twitter, il ministro degli Esteri afferma di essere "atterrato poco fa a Tokyo per il G7 Esteri" e ringrazia "le autorità giapponesi per la loro accoglienza"