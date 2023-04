Olanda, via libera all'eutanasia per bambini incurabili

Come riporta DutchNews, il consiglio dei ministri olandese ha deciso di rendere possibile l'eutanasia per i bambini malati che hanno esaurito le opzioni di cura, in linea con le proposte pubblicate dal ministro della Salute Ernst Kuipers lo scorso anno

Eutanasia per i bambini considerati incurabili. È questa la proposta del ministro olandese Ernst Kuipers, approvata dal parlamento, con la volontà di estendere e rivedere il protocollo, valido finora solo per i neonati, per coprire anche i bambini di età non superiore ai 12 anni, per i quali le opzioni di cure palliative non sono sufficienti ad alleviare i sintomi. Secondo il ministero, le linee guida riguarderanno tra i 5 e i 10 bambini l'anno.