11/16 ©Ansa

Ad aprire la categoria “Titani” troviamo Angela Bassett. È un'attrice, regista e doppiatrice statunitense. Ha ottenuto ampi consensi nel 1993 per la sua interpretazione di Tina Turner in Tina - What's Love Got to Do with It. Nel 2022 ha interpretato Ramonda in Black Panther: Wakanda Forever, per il quale si è aggiudicata il Golden Globe per la migliore attrice non protagonista