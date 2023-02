La rivincita delle bionde 3, Reese Witherspoon vuole Jennifer Coolidge

L’attrice che ha interpretato l'affascinante avvocato Elle Woods nel primo La Rivincita delle Bionde del 2001 e La Rivincita delle Bionde 2 del 2003, ha affermato che un possibile terzo film dovrebbe assolutamente includere Jennifer Coolidge nel cast. Suona come un vero e proprio ultimatum il pensiero di Reese Witherspoon che ha fatto intendere chiaramente che se Jennifer Coolidge non sarà coinvolta, il film non si farà. "Non esiste La Rivincita delle Bionde 3 senza Jennifer Coolidge", ha detto Witherspoon a Entertainment Tonight, aggiungendo che è molto orgogliosa e contenta per il successo della sua ex co-star in questo momento.

"Si merita tutti i fiori che sta ricevendo in questo momento" ha continuato Witherspoon. “Lei è una di quelle persone naturalmente dotate e divertenti , e la gente non può fare ameno di amarla. Poi ha fatto un ottimo lavoro come attrice per così tanto tempo che è davvero bello vederla vivere questo momento incredibile” ha aggiunto. Lo scorso ottobre 2022 Jennifer Coolidge ha rivelato che stava ancora aspettando con impazienza di sentire gli sceneggiatori del film, Mindy Kaling e Dan Goor, sul suo potenziale ritorno nei panni dell'amica esperta di manicure, Elle Paulette Bonafonté, nel tanto atteso trequel.

La Rivincita delle Bionde 3

"Non so niente. Voglio dire, non so se vogliono farmi una sorpresa o qualcosa del genere, perchè ne ho sentito parlare molto" ha detto Coolidge a Entertainment Tonight. "Ho sentito che Mindy ha questa fantastica versione del nostro prossimo round, ma non l'ho vista. Non ho ancora ricevuto la chiamata.” Kaling aveva precedentemente dichiarato a Entertainment Tonight nel luglio 2021 che Coolidge avrebbe recitato "al 1.000%" in La Rivincita delle Bionde 3, in lavorazione dal 2018. Tuttavia, come ha detto a Time lo scorso marzo, il film è stato ritardato a tempo indeterminato mentre lei e Goor hanno continuato a lavorare sulla sceneggiatura, incentrata su una versione precedente di Elle. "Come fan, non volevo vederla cancellata o diventare una Karen. Questo è ciò che è stato interessante e stimolante - e perchè ci è voluto così tanto tempo per scrivere”.