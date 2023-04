Usa, giustiziato in Florida il "killer ninja"

La ricostruzione dei fatti

La rapina risale al 20 dicembre 1989, quando Gaskin - vestito completamente di nero, da qui il suo soprannome nei media americani - si introdusse nell'abitazione di una coppia di 50enni per rubare i regali di Natale per la sua ragazza. Secondo i documenti del tribunale, l'uomo prima aprì il fuoco attraverso una finestra colpendo mortalmente il marito e ferendo la moglie. Poi inseguì la donna e la uccise. Il bottino fu di alcuni oggetti, contanti e gioielli. Gaskin andò poi in una seconda abitazione, dove ferì un uomo che riuscì a fuggire in auto con la moglie.