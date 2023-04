Mondo

Tra le persone coinvolte nello scandalo delle presunte mazzette del Qatar ad alcuni membri del Parlamento europeo c’è anche Eva Kaili, vicepresidente - destituita il 13 dicembre con 625 voti a favore - dell'Eurocamera. Ex giornalista, nata il 26 ottobre 1978 a Salonicco, in Grecia, la sua carriera politica è iniziata ad Atene per poi proseguire tra Bruxelles e Strasburgo. Ecco la sua parabola