Migranti, naufragio al largo della Tunisia: 10 morti tra cui 2 bambini

Cronaca

Stato di emergenza, dai fondi alle tempistiche: come funziona

È lo strumento con cui si affronta - con mezzi e poteri straordinari - una calamità, dalle crisi umanitarie agli eventi naturali come terremoti o alluvioni. L'11 aprile il governo Meloni lo ha dichiarato, per 6 mesi, in materia di immigrazione

In Consiglio dei ministri, l'11 aprile, è stato dichiarato, per 6 mesi, uno "stato di emergenza nazionale" in materia di immigrazione, su proposta del ministro dell'Interno Piantedosi. Sarà sostenuto da un primo finanziamento di 5 milioni di euro. Ma cosa comporta questa decisione? Ecco tutto quello che c’è da sapere

COS’È LO STATO D’EMERGENZA? Affrontare con mezzi e poteri straordinari una calamità, dalle crisi umanitarie agli eventi naturali come terremoti o alluvioni. È questo l'obiettivo della dichiarazione dello 'stato di emergenza'