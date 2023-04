Usa, sparatoria a Louisville: il bilancio sale a sei morti

È salito a sei morti e almeno otto feriti il bilancio della sparatoria avvenuta in una banca di Louisville, capoluogo dello stato americano del Kentucky. Una donna di 57 anni è morta, infatti, per le ferite riportate, hanno reso noto le autorità. Il giovane che ha sparato, Connor Sturgeon, 25 anni, ha "trasmesso in diretta" l'attacco, ha detto il capo della polizia di Louisville, Jacquelyn Gwinn-Villaroel. Una portavoce di Meta ha dichiarato che la società è "in contatto con le forze dell'ordine" e "ha rapidamente rimosso il 'live streaming' di questo tragico evento".