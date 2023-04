Cinque persone sono morte e sei sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta in una banca a Louisville, in Kentucky (Stati Uniti). Lo riferisce la polizia. Tra i feriti c'è anche un agente. L'aggressore è stato fermato e "neutralizzato", non è chiaro se ucciso o ferito. Secondo la Cnn l'Fbi è intervenuto sul posto insieme alla polizia.