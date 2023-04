Melania riappare in pubblico dopo l'arresto di Trump: insieme e Pasqua

L'ex first ady era rimasta in silenzio per tutta la settimana senza comparire al fianco del marito né a New York né durante il suo discorso una volta tornato nella sua residenza in Florida. I due sono stati visti insieme a pranzo nel club di Mar-a-Lago

Dopo una lunga assenza, Melania Trump ricompare in pubblico per la prima volta dall'incriminazione dell'ex presidente Donald Trump a New York per il caso dei presunti pagamenti alla pornostar Stormy Daniels. L'ex first lady e il marito sono infatti stati visti insieme per il pranzo di Pasqua nel club di Mar-a-Lago, in Florida. In un video postato sui social si vedono i due insieme a tavola nella sala da ballo di Mar-a-Lago dove i due sono seduti al consueto tavolo. Melania era rimasta in silenzio per tutta la settimana senza comparire al fianco del marito né a New York né durante il suo discorso una volta tornato nella sua residenza in Florida. L'ex first lady ha fatto solo una breve apparizione sui social media ieri pubblicando un tweet per augurare una Buona Pasqua.