Attentato Tel Aviv, indagini su dinamica. Rientrati italiani coinvolti

Continuano in Israele le indagini per accertare la dinamica dell’attentato terroristico in cui, venerdì sera sul lungomare di Tel Aviv , ha perso la vita Alessandro Parini. Anche la Procura di Roma ha aperto un fascicolo: si procede per omicidio, attentato con finalità di terrorismo e lesioni. La salma dell’avvocato 35enne rientrerà in Italia nei prossimi giorni . Intanto, il gruppo di italiani rimasto coinvolto nell’attacco è rientrato nel nostro Paese. Sabato sera, intorno alle 19, il volo di linea con a bordo i connazionali è atterrato a Fiumicino.

La dinamica

Sul luogo dell'attentato, non distante dall'ambasciata d'Italia, sono stati lasciati lumini, fiori e una bandiera italiana, accanto a quella israeliana. Oltre alla morte di Alessandro Parini, il bilancio parla anche di altri due connazionali feriti: uno è stato dimesso dall'ospedale, per l'altro (39 anni) ci vorrà ancora qualche giorno a causa di un piccolo intervento. Insieme a loro, nell'attentato sono rimaste ferite diverse persone di nazionalità britannica. Parini era arrivato in Israele insieme ad altri italiani venerdì stesso e contava di ripartire lunedì: una breve vacanza pasquale in un luogo meta in questo periodo di migliaia di turisti, di cui molti italiani. Appena arrivato era andato in albergo, proprio dietro la lunga passeggiata che costeggia il mare. Da lì - ha raccontato il suo amico - dopo un aperitivo si è incamminato sul lungomare per raggiungere Giaffa e cenare con un gruppo di amici. L'auto, come si vede anche in un video sui social, l’ha colpito ad alta velocità dopo aver scavalcato il marciapiede e la pista ciclabile. Gli operatori del pronto soccorso hanno provato a rianimare il giovane ma, secondo i media, era già morto quando l'hanno portato via.