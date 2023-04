Ministro Crosetto in Libano: "Situazione regione non degeneri"

"Il Libano è uno snodo fondamentale per la stabilità regionale e dell'intero Mediterraneo. In queste ore difficili è necessario ancora maggiore impegno per pace e sicurezza regionale affinché la situazione non degeneri". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, arrivato in Libano per una serie di incontri istituzionali e per trascorrere il Venerdì Santo con i militari del Contingente nazionale.