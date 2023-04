Incoronazione Re Carlo III, svelato invito ufficiale alla cerimonia

Mondo

“Insieme per sempre, in questa vita e nella prossima”, con queste parole e questa foto scattata con le luci del tramonto africano sullo sfondo, Lady Amelia Spencer, figlia del Conte Spencer e nipote di Lady Diana, ha diffuso il suo look nel giorno delle nozze con il fidanzato Greg Mallet celebrate il 21 marzo a Cape Town, in Sud Africa. Le foto del wedding day sono state diffuse in esclusiva da Hello!