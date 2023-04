Tesla accusata di razzismo, dovrà pagare 3,2 milioni a un dipendente

Tesla è stata condannata da una giuria di San Francisco a risarcire un ex dipendente per 3,2 milioni di dollari. Secondo quanto appurato, infatti, l'azienda non avrebbe tutelato l'operaio, vittima di comportamenti razzisti all'interno della fabbrica di Silicon Valley.

La sentenza

Un verdetto che paradossalmente per la casa automobilistica può essere considerato benevolo, se è vero che inizialmente l'importo dovuto a Owen Diaz, l'ascensorista afroamericano che aveva fatto causa all'azienda, era stato indicato dal giudice in 137 milioni di dollari, cifra successivamente drasticamente ridotta. Diaz era un operaio ascensorista presso lo stabilimento Tesla di Fremont, in California, tra giugno 2015 e luglio 2016, e ha detto di essere stato sottoposto ripetutamente ad abusi razzisti e ad un ambiente di lavoro ostile, secondo la sentenza depositata in tribunale. Nella sua causa, intentata nel 2017, Diaz ha affermato che i dipendenti afroamericani della fabbrica, dove lavorava anche suo figlio, erano abitualmente bersaglio di epiteti razzisti e gesti di disprezzo. Nonostante le denunce rivolte ai supervisori, Tesla non prese alcun provvedimento. Un vicepresidente delle risorse umane di Tesla ha minimizzato le accuse di abusi razzisti, ma ha riconosciuto che Tesla "non era perfetta" quando Diaz lavorava lì. La società ha anche affermato che da allora la situazione è cambiata in meglio.