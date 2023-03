Tesla taglia i prezzi in Italia, ecco come sfruttare gli incentivi

Tesla , l'azienda multinazionale statunitense specializzata nella produzione di auto elettriche, ha deciso di abbassare i prezzi di alcuni modelli delle proprie vetture e tra questi anche la Model 3, che in Italia rientra adesso nei paletti necessari per poter usufruire degli incentivi statali.

Il modello che rientra negli incentivi

Come sottolinea anche il “Corriere della Sera”, dopo i nuovi prezzi decisi dall’azienda di Elon Musk, la Model 3 verrà venduta sul mercato italiano a partire da 41.490 euro Iva inclusa, dunque sotto la soglia di 42.700 euro oltre cui gli incentivi non vengono più concessi. Sfruttando gli stessi, il prezzo della macchina si abbassa così di 3mila euro, arrivando fino a 38.490 euro, oltre che di 5mila euro qualora si scelga di rottamare un veicolo di classe Euro 4 o inferiore. Non tutti i modelli dell’auto però rientrano in questa casistica. Infatti, solamente la versione d’ingresso Rear Wheel Drive può rientrare nei sussidi statali già previsti nel nostro Paese.

I tagli sui modelli più costosi della gamma

Tesla, considerando invece il mercato americano, ha deciso di ridurre, per la seconda volta dall'inizio dell'anno, i prezzi dei modelli S e X, i due più costosi della sua gamma. La scelta segue le parole del Ceo, Elon Musk, che, nel corso dell'investor day, ha sottolineato come le precedenti riduzioni di prezzo abbiano suscitato curiosità nel colosso delle auto elettriche. Fino ai recenti tagli dei prezzi "non eravamo sicuri sull’elasticità dei prezzi della domanda. Abbiamo poi riscontrato che anche piccoli cambiamenti hanno un grande impatto", ha spiegato di recente l’imprenditore.